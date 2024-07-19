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Морозов Тимофей Федоров

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Морозов Тимофей Федоров
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
6,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Красностанская волость
Место
Ворович
Место события
Ворович, Красностанская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 48.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4548
Морозов Тимофей Федоров
Текст оригинальной записи
Морозов Тимофей Федоров д. Ворович

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