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Малый Федор Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Малый Федор Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
30,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Красностанская волость
Место
Заполья
Место события
Заполья, Красностанская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 48.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4533
Малый Федор Иванович
Текст оригинальной записи
Малый Федор Иванович дер. Заполья

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