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Лобачев Андрей Федоров

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Лобачев Андрей Федоров
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
24,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Красностанская волость
Место
Красных Станков
Место события
Красных Станков, Красностанская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 48.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4531
Лобачев Андрей Федоров
Текст оригинальной записи
Лобачев Андрей Федоров с. Красных Станков

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