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Ильин Егор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ильин Егор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
17
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Красностанская волость
Место
Борович
Место события
Борович, Красностанская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 47.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4488
Ильин Егор
Текст оригинальной записи
Ильин Егор дер. Борович

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