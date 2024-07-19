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Запутряев Василий Матв*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Запутряев Василий Матв*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
0,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Красностанская волость
Место
Войцы
Место события
Войцы, Красностанская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 46.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4484
Запутряев Василий Матв* - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Запутряев Василий Матв. мещ. с. Войцы

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