Запутряев Нил Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗапутряев Нил Матвеев

Запутряев Нил Матвеев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Запутряев Нил Матвеев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
0,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Красностанская волость
Место
Войцы
Место события
Войцы, Красностанская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 46.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4483
Запутряев Нил Матвеев - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Запутряев Нил Матвеев мещ. с. Войцы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.