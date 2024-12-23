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Захаров Михаил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Захаров Михаил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Красностанская волость
Место
Нильска
Место события
Нильска, Красностанская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 46.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4481
Захаров Михаил
Текст оригинальной записи
Захаров Михаил дер. Нильска

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