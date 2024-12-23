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Заничев Василий Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Заничев Василий Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
30,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Красностанская волость
Место
Заполья
Место события
Заполья, Красностанская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 46.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4479
Заничев Василий Васильевич
Текст оригинальной записи
Заничев Василий Васильевич дер. Заполья

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