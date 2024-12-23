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Заничев Федор Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Заничев Федор Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
268,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Красностанская волость
Место
Заполья
Место события
Заполья, Красностанская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 46.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4478
Заничев Федор Иванович
Текст оригинальной записи
Заничев Федор Иванович дер. Заполья

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