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Евстафьев Федор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Евстафьев Федор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
27,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Красностанская волость
Место
Заполья
Место события
Заполья, Красностанская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 46.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4469
Евстафьев Федор
Текст оригинальной записи
Евстафьев Федор дер. Заполья

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