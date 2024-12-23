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Ефимов Феодосий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ефимов Феодосий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
101,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Красностанская волость
Место
Вейска
Место события
Вейска, Красностанская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 46.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4460
Ефимов Феодосий
Текст оригинальной записи
Ефимов Феодосий дер. Вейска

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