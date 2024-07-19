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Демьянов Герасим

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Демьянов Герасим
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
0,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Красностанская волость
Место
Бора
Место события
Бора, Красностанская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 46.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4446
Демьянов Герасим
Текст оригинальной записи
Демьянов Герасим дер. Бора

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