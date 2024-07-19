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Васильев Дмитрий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Васильев Дмитрий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Красностанская волость
Место
Словыти
Место события
Словыти, Красностанская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 45.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4424
Васильев Дмитрий
Текст оригинальной записи
Васильев Дмитрий дер. Словыти

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