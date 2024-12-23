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Васильев Федор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Васильев Федор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Красностанская волость
Место
Больших Полян
Место события
Больших Полян, Красностанская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 45.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4415
Васильев Федор
Текст оригинальной записи
Васильев Федор дер. Больших Полян

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