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Виноградов Сергей Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Виноградов Сергей Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
123
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Красностанская волость
Место события
Красностанская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 45.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4414
Виноградов Сергей Иванович - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Виноградов Сергей Иванович свящ. Новолокск. ц.

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