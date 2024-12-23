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Вольмерсон Юрий Юрьевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Вольмерсон Юрий Юрьевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
35,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Красностанская волость
Место
Филипково
Место события
Филипково, Красностанская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 45.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4413
Вольмерсон Юрий Юрьевич - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Вольмерсон Юрий Юрьевич мещ. д. Филипково

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