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Богданов Никанор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Богданов Никанор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
0,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Красностанская волость
Место
Жихновской Мельницы
Место события
Жихновской Мельницы, Красностанская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 45.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4408
Богданов Никанор
Текст оригинальной записи
Богданов Никанор пос. Жихновской Мельницы

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