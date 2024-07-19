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Бутаков Михаил Карпович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Бутаков Михаил Карпович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
44,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Красностанская волость
Место события
Красностанская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 45.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4404
Бутаков Михаил Карпович
Текст оригинальной записи
Бутаков Михаил Карпович дер. Отоки Коростынской вол. Старор. уезда

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