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Александров Федор Андреев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Александров Федор Андреев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
4,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Красностанская волость
Место
Чавницы
Место события
Чавницы, Красностанская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 45.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4399
Александров Федор Андреев
Текст оригинальной записи
Александров Федор Андреев д. Чавницы

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