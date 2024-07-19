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Андрианов Игнатий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Андрианов Игнатий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
32,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Красностанская волость
Место
Тарасова
Место события
Тарасова, Красностанская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 44.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4369
Андрианов Игнатий
Текст оригинальной записи
Андрианов Игнатий дер. Тарасова

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