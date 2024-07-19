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Шмельков Семен Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Шмельков Семен Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
15,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Павлинкова
Место события
Павлинкова, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 43.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4359
Шмельков Семен Иванов
Текст оригинальной записи
Шмельков Семен Иванов д. Павлинкова

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