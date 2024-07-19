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Ханыков Иван Львович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ханыков Иван Львович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
24
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Павлинкова
Место события
Павлинкова, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 43.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4358
Ханыков Иван Львович
Текст оригинальной записи
Ханыков Иван Львович д. Павлинкова

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