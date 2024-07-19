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Федотов Андрей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федотов Андрей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
11
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место события
Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 43.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4353
Федотов Андрей
Текст оригинальной записи
Федотов Андрей д. Лучек Новотр. в. Валдайс. у.

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