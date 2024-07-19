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Федоров Андрей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Андрей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Таложны
Место события
Таложны, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 43.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4340
Федоров Андрей
Текст оригинальной записи
Федоров Андрей д. Таложны

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