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Филиппов Кузьма

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Филиппов Кузьма
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
24,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Безносова
Место события
Безносова, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 43.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4326
Филиппов Кузьма
Текст оригинальной записи
Филиппов Кузьма д. Безносова

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