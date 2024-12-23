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Федоров Павел Афанасьевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Павел Афанасьевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
105,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Локотска
Место события
Локотска, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 43.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4323
Федоров Павел Афанасьевич
Текст оригинальной записи
Федоров Павел Афанасьевич д. Локотска

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