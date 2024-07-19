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Тихомиров Павел Ильин

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тихомиров Павел Ильин
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
407,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место события
Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 42.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4312
Тихомиров Павел Ильин
Текст оригинальной записи
Тихомиров Павел Ильин Настоятель Новгородской Апостола Филиппа цер.

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