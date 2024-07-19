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Савельев Евстафий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Савельев Евстафий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
23,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место события
Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 42.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4300
Савельев Евстафий
Текст оригинальной записи
Савельев Евстафий д. Лучек Новотроиц. в. Валдайского у.

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