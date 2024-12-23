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Сурев Степан Степанов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сурев Степан Степанов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
6,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Теребони
Место события
Теребони, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 42.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4289
Сурев Степан Степанов
Текст оригинальной записи
Сурев Степан Степанов д. Теребони

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