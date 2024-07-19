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Степанов Афанасий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Степанов Афанасий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
18,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Толожны
Место события
Толожны, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 42.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4285
Степанов Афанасий
Текст оригинальной записи
Степанов Афанасий д. Толожны

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