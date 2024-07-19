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Степанов Петр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Степанов Петр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
6,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Рыхлова
Место события
Рыхлова, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 41.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4282
Степанов Петр
Текст оригинальной записи
Степанов Петр д. Рыхлова

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