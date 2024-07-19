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Соловьев Михаил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Соловьев Михаил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
112,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место события
Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 41.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4261
Соловьев Михаил - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Соловьев Михаил свящ. Локотской церкви

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