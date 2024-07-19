Спиридонов Спиридон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпиридонов Спиридон

Спиридонов Спиридон

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Спиридонов Спиридон
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
39
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Шлипа
Место события
Шлипа, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 41.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4260
Спиридонов Спиридон
Текст оригинальной записи
Спиридонов Спиридон д. Шлипа

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.