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Седов Николай Степанович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Седов Николай Степанович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
33,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Локотска
Место события
Локотска, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 41.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4257
Седов Николай Степанович
Текст оригинальной записи
Седов Николай Степанович д. Локотска

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