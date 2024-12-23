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Петров Павел

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Петров Павел
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
11,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Ивников
Место события
Ивников, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 41.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4245
Петров Павел
Текст оригинальной записи
Петров Павел д. Ивников

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