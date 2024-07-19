Петров Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Илья

Петров Илья

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Петров Илья
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Больш. Жабниц
Место события
Больш. Жабниц, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 40.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4241
Петров Илья
Текст оригинальной записи
Петров Илья д. Больш. Жабниц

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.