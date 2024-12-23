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Петров Александр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Петров Александр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Новиков
Место события
Новиков, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 40.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4235
Петров Александр
Текст оригинальной записи
Петров Александр д. Новиков

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