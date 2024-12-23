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Петров Дмитрий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Петров Дмитрий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
25,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Болошкова
Место события
Болошкова, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 40.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4226
Петров Дмитрий
Текст оригинальной записи
Петров Дмитрий д. Болошкова

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