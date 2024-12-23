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Петров Филипп

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Петров Филипп
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
3,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Безносова
Место события
Безносова, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 40.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4224
Петров Филипп
Текст оригинальной записи
Петров Филипп д. Безносова

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