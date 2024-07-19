Петров Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Ефим

Петров Ефим

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Петров Ефим
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
44,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место события
Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 40.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4223
Петров Ефим
Текст оригинальной записи
Петров Ефим д. Клетна Новотроицкой волости Валдайского уезда

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.