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Осипов Тимофей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Осипов Тимофей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
6,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место события
Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 40.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4221
Осипов Тимофей
Текст оригинальной записи
Осипов Тимофей д. Кузнецевки Яжелбицкой волости Валдайского уезда

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