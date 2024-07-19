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Никитин Яков

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Никитин Яков
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
32,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Таложны
Место события
Таложны, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 40.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4207
Никитин Яков
Текст оригинальной записи
Никитин Яков д. Таложны

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