Никифоров Марк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифоров Марк

Никифоров Марк

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Никифоров Марк
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
17
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Еванкова
Место события
Еванкова, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 39.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4199
Никифоров Марк
Текст оригинальной записи
Никифоров Марк д. Еванкова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.