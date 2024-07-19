Максимов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимов Степан

Максимов Степан

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Максимов Степан
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
22,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Таложны
Место события
Таложны, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 39.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4180
Максимов Степан
Текст оригинальной записи
Максимов Степан д. Таложны

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.