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Марков Федор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Марков Федор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
37,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Ламерья
Место события
Ламерья, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 39.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4177
Марков Федор
Текст оригинальной записи
Марков Федор д. Ламерья

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