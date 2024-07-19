Мельников Степан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельников Степан Васильевич

Мельников Степан Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Мельников Степан Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
0,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Косого Бора
Место события
Косого Бора, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 39.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4175
Мельников Степан Васильевич
Текст оригинальной записи
Мельников Степан Васильевич д. Косого Бора

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.