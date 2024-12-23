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Михайлов Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Михайлов Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Еванич
Место события
Еванич, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 39.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4174
Михайлов Василий
Текст оригинальной записи
Михайлов Василий д. Еванич

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