Максимов Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимов Ефим

Максимов Ефим

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Максимов Ефим
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
88,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Шеньковы
Место события
Шеньковы, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 39.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4170
Максимов Ефим
Текст оригинальной записи
Максимов Ефим д. Шеньковы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.