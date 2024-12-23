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Михайлов Никифор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Михайлов Никифор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
33,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Новиков
Место события
Новиков, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 39.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4167
Михайлов Никифор
Текст оригинальной записи
Михайлов Никифор д. Новиков

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