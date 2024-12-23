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Лазарев Степан Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Лазарев Степан Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Китовская волость
Место
Усторонья
Место события
Усторонья, Китовская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 39.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4165
Лазарев Степан Иванов
Текст оригинальной записи
Лазарев Степан Иванов д. Усторонья

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